Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений: в Мариуполе россияне завершили демонтаж драмтеатра

Об этом стало известно из telegram-канала советника городского головы города Мариуполь.

"Сегодня глава следственного комитета московии Быстрыкин провел совещание в Мариуполе и выдал порцию свежих фальсификаций, которые почему-то назвал "расследованием". Главное из нового - что в Мариуполе установлено 3 тысячи гражданских жертв "укрнацистов". Что интересно, все будто бы найдены жертвы на позициях, оставленных ВСУ", - говорится в сообщении.

В частности, он отметил, что в настоящее время в Мариуполе не осталось ни одного здания, которое может являться физическим доказательством преступлений российской армии.

"Демонтажом Драмтеатра здесь поставлена последняя точка", - написал он.

16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

23 марта 2022 года стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.

20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .

30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.

По состоянию на 24 июля РФ готовила расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре. А Центр противодействия дезинформации сообщал, что россияне распространяли фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергали.

Уже 18 августа Петр Андрющенко информировал , что оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр и украли уникальную детскую площадку из сквера.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции"

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