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Главная война с Россией Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ

Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ

29 июня, 2022 среда
18:40
война с Россией

Российские захватчики калечат друг друга, чтобы сбежать из войны домой

Об этом один из рашистов рассказал отцу – запись перехваченного разговора обнародовала Служба безопасности Украины

Оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине, похвастался, как наносил увечья сослуживцу. Чтобы сочли это непригодным для войны, решили сломать ему пальцы на руках.
"Ему срочно домой было нужно, а его не отпустили. Так он приходит и спрашивает, что делать. Я говорю – ну есть, конечно, предложение. У нас бита там есть трофейная, ну-ка, говорю, я тебе пальца сломаю. А он говорит. : "ну давай". Я ему и влупил", – говорит захватчик.

Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому решисту пришлось бить битой по пальцам снова, лишь бы товарищ сбежал из войны домой.

  • Напомним, 28 июня жены бурят-оккупантов требовали от главы Бурятии вернуть мужчин домой, потому что они "истощены морально и физически".

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