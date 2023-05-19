Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех очевидцев.

"Вокруг города выкопаны новые траншеи и установлены новые мины. Камеры наблюдения на станции направлены на север через широкое водохранилище на подконтрольную Украине территорию", - говорится в публикации.

Россияне уже несколько месяцев обустраивают огневые позиции на некоторых зданиях станции, а для возможного сдерживания дронов установили сетки, отмечает агентство.

"Мероприятия, описанные двумя украинцами, работающими на электростанции, и двумя другими жителями города Энергодар подчеркивают риски войны для безопасности объекта", - пишет Reuters.

Эксперты опасаются безопасности ЗАЭС в условиях оккупации.

"Ядерные реакторы не создавались для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасны в зоне боевых действий", - сказал Nuclear Threat Initiative Николас Рот.