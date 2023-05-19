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Оккупанты укрепили оборонные позиции на ЗАЭС в ожидании контрнаступления ВСУ, – Reuters

19 мая, 2023 пятница
12:16
Война с Россией

Российские военные в последние недели укрепляли оборонительные позиции на оккупированной Запорожской атомной электростанции в ожидании контрнаступления ВСУ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех очевидцев.

"Вокруг города выкопаны новые траншеи и установлены новые мины. Камеры наблюдения на станции направлены на север через широкое водохранилище на подконтрольную Украине территорию", - говорится в публикации.

Россияне уже несколько месяцев обустраивают огневые позиции на некоторых зданиях станции, а для возможного сдерживания дронов установили сетки, отмечает агентство.

"Мероприятия, описанные двумя украинцами, работающими на электростанции, и двумя другими жителями города Энергодар подчеркивают риски войны для безопасности объекта", - пишет Reuters.

Эксперты опасаются безопасности ЗАЭС в условиях оккупации.

"Ядерные реакторы не создавались для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасны в зоне боевых действий", - сказал Nuclear Threat Initiative Николас Рот.

  • Ранее стало известно, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку.
  • В Энергоатоме оценили риски для ЗАЭС в случае контрнаступления ВСУ в Запорожье.
Новости
военные силы Украины
Запорожская АЕС
наступление ВСУ
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