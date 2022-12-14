Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом

Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом

14 декабря, 2022 среда
17:49
война с Россией

Оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключить договор с российским Росатомом

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство не изменило Украине. Однако оставить станцию без присмотра профессионалов опасно, поэтому они не могут просто выехать из Энергодара. Оккупанты давят на рабочих, угрожая их всех уволить с 1 января и заменить российскими специалистами, часть из которых уже работает на станции на ротационной основе. Однако украинцы отказываются заключать договор с врагом", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления также призывает украинцев избегать добровольного сотрудничества с россиянами. По возможности лучше уехать с временно оккупированных территорий.

  • Напомним, 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли .
  • Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов.
  • 2 декабря сообщалось , что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на разрешение ситуации вокруг ЗАЭС до конца года.
  • 6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.
  • 8 декабря Энергоатом информировал , что днем ранее российские захватчики завезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
  • 9 декабря российские военные ворвались в помещения станции, избили начальника Управления социальных программ ЗАЭС и его заместителя и вывезли мужчин в неизвестном направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Военные новости
Читайте также:
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 декабря, 2022 вторник
G7, в том числе и ЕС, не "проглотят" манипуляций в выборе судей КСУ
На фото: система ППО
14 декабря, 2022 среда
На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитие беспилотников
Дмитрий Песков
13 декабря, 2022 вторник
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 декабря
18:02
OPINION
Экономические проблемы России будут не линейными
17:50
Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи
17:49
Украинскую компанию-резидента Дія.City приобрела британская корпорация Adaptavist
17:38
Зеленский призвал Гутерреша направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики
17:33
От 500 евро на семью: Каталония вводит выплаты украинским беженцам
17:29
"Александрия" объявила об увольнении главного тренера
17:26
Оккупанты назначили "руководителем администрации" Энергодара работника Росатома
17:18
Зеленский создал в Херсонской области еще четыре военных администрации и назначил руководителей
17:04
В Дии теперь можно сгенерировать COVID-сертификат о четвертой вакцинации
16:59
Эксклюзив
Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке, – военный эксперт Киричевский
16:59
ЕСПРЕСО совместно с БФ "Форпост УА" начинает новый сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
16:42
Три тонких каримата в сырой камере: в Херсонской области оккупанты держали детей в отдельных застенках, - омбудсмен
16:37
Михаил Саакашвили
Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе
16:30
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:27
В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
16:26
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
16:07
В России находятся более 12 тыс. украинских детей, среди них принудительно депортированные, - омбудсмен
16:04
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты и расписание полуфинальных матчей, сетка плей-офф
16:04
OPINION
Недоделкин-юрист Медведев
16:01
Абсолютный чемпион может отказаться от боя с Ломаченко из-за религии
15:56
В Беларуси заметили российский радиолокационный самолет А-50У, который используют для корректировки ракетных ударов,- Гаюн
15:49
Обновлено
Проведение новой волны мобилизации возможно после Нового года, - Анна Маляр
15:45
С начала года Офис омбудсмена получил более 2 тыс. жалоб от переселенцев на нарушение их прав
15:35
В Беларуси перебрасывают военную технику к границам с Литвой и Польшей, - Гаюн
15:31
"Зерновая инициатива": из-за действий РФ в Босфоре 81 судно ожидает проверки
15:25
США внесут более 30 китайских технологических компаний в санкционный список
15:19
"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров за месяц
15:15
Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T
15:10
Оружие, георгиевские ленты, русские флаги и методики. СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий
14:52
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
14:51
OPINION
Украинцы требуют ветировать градостроительную реформу
14:49
В Харьковской области в Купянском районе установили еще одну жертву российских захватчиков
14:38
Эксклюзив
Песчаная буря
Законопроект о реформе градостроительства выписан под застройщиков, община и власть без влияния, - заместитель главы Архитектурной палаты
14:38
Послы G7 посетили в Украине один из Пунктов несокрушимости
14:26
Косово подало заявку на вступление в ЕС
14:19
В Киевской области вблизи границы с Беларусью разорвалась мина РФ, пострадал человек
14:15
Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили обеспечению безопасности на госгранице Украины
14:13
Эксклюзив
Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины станет прецедентом в мировой истории, - член экспертного совета ЦХС Лихачев
14:11
Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину
14:09
Франция – Марокко: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV