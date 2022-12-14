Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство не изменило Украине. Однако оставить станцию без присмотра профессионалов опасно, поэтому они не могут просто выехать из Энергодара. Оккупанты давят на рабочих, угрожая их всех уволить с 1 января и заменить российскими специалистами, часть из которых уже работает на станции на ротационной основе. Однако украинцы отказываются заключать договор с врагом", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления также призывает украинцев избегать добровольного сотрудничества с россиянами. По возможности лучше уехать с временно оккупированных территорий.

Напомним, 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли .

Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов.

2 декабря сообщалось , что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на разрешение ситуации вокруг ЗАЭС до конца года.

6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

8 декабря Энергоатом информировал , что днем ранее российские захватчики завезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

9 декабря российские военные ворвались в помещения станции, избили начальника Управления социальных программ ЗАЭС и его заместителя и вывезли мужчин в неизвестном направлении.

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