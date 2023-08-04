Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия потеряла на войне в Украине уже более 240 тыс. военных, - Генштаб ВСУ
Обновлено

Россия потеряла на войне в Украине уже более 240 тыс. военных, - Генштаб ВСУ

4 августа, 2023 пятница
08:10
Война с Россией

За время войны Россия потеряла 640 солдат, 27 дронов и 15 боевых бронемашин. На фронте в течение 3 августа между ВСУ и российским войском произошло более 40 боеприкосновений

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 248 490 (+640) лиц ликвидировано
  • танков ‒ 4228 (+4)
  • боевых бронированных машин – 8249 (+15)
  • артиллерийских систем – 4911 (+19)
  • РСЗО – 704 (+0)
  • средств ПВО ‒ 466 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27)
  • крылатых ракет ‒ 1347 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20)
  • специальной техники ‒ 724 (+3)

Окончательные данные уточняются.

Генштаб: Оккупанты угрожают репрессиями персонала ЗАЭС, пытаются заставить получить паспорта РФ

"Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями", - об этом в утренней сводке 4 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в городе оккупационные войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах. Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ. Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Россия нанесла 57 авиационных ударов и совершила 29 обстрелов с РСЗО по Украине за прошедшие сутки

3 августа РФ нанесла удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Украинская противовоздушная оборона все 15 вражеских дронов уничтожила.

Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Около 40 боевых столкновений произошло на фронте: ситуация по направлениям

За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Двухлетней, Купянске и Кучеровке Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы россиян подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают Армию РФ в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

Враг нанес авиационные удары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Клищиевка, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

Артиллерийские обстрелы подверглись Степному, Ласточкину, Авдеевке, Первомайскому и Невельскому Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка.

Вражеская армия нанесла авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершила обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении кафиры нанесли авиационных ударов в районе Макаровки и села Ровнополь.

Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области.

Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков в Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили пункт управления захватчиков, 12 артсредств на огневых позициях и 2 средства ПВО

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 боеприпаса врага.

Россия
Мелитополь
російська армія
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
оккупированные территории
безпілотник
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Запорожская АЕС
Бахмут
Энергодар
Никополь
Харковщина
Военные новости
ракетний удар
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
кавун
Автор
3 августа, 2023 четверг
Снова без херсонских. Чьи арбузы едят украинцы и какая цена бахчевых
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
3 августа, 2023 четверг
Враг совершил 820-ю атаку на Киев: ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
4 августа
08:25
В Мексике пассажирский автобус съехал с шоссе в ущелье: погибли не менее 18 человек
08:03
Эксклюзив
Вырисовываются участки фронта для прорыва Сил обороны, смотрящие в направлении моря, - офицер ВСУ Лапин
08:01
OPINION
Все воевать не пойдут
07:35
Обновлено
Взрывы в Феодосии: россияне заявили о якобы сбитии 13 украинских БПЛА
07:28
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке морскими дронами на военно-морскую базу в Новороссийске
07:08
OPINION
Николай Княжицкий
Хуже всего во время войны жить мифами и безответственностью
06:39
ISW: в России пытаются создать благоприятные условия для привлечения добровольцев на войну
06:06
голод
В мире 35 млн человек находятся на грани голода, - Международный комитет спасения
05:55
Обновлено
УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура
04:49
В Киевской области утонул 10-летний мальчик
03:23
Директор СК "Днепр-1" анонсировал трансфер Довбика в европейскую топ-лигу
02:49
Обновлено
Над Харьковщиной зафиксировали БПЛА неустановленного типа
02:44
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в четвертьфинал арабской ЛЧ
01:31
Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР
01:12
Эксфутболист сборной Украины Безус завоевал лидерство в бомбардирской гонке Лиги конференций
00:56
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 августа
00:40
Коноплянка неудачно дебютировал в новом клубе
00:22
Дональд Трамп
Трамп предстал перед судом и не признал вину по делу о штурме Капитолия
00:00
Самолет президента Польши из-за шторма не смог приземлиться в Гданьске
2023, четверг
3 августа
23:41
"Динамо" получило первого соперника в Лиге конференций
23:36
Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности
23:34
Эксклюзив
Украина должна инициировать привлечение конвоев НАТО для сопровождения торговых судов, - Наливайченко
23:26
РФ обстреливает Украину ракетами, полученными от Киева за газовые долги, - "Схемы"
23:23
Россияне совершили очередной обстрел Херсона: попали в торговый центр и медучреждение
23:11
Зеленский заявил об "отвратительных злоупотреблениях", обнаруженных во время проверок "военкомов"
22:57
Обзор
Сергей Згурец
Украине для блицкрига не хватает авиации и ПВО. Колонка Сергея Згурца
22:45
Украинская теннисистка Костюк победила шестую ракетку мира
22:36
Зеленский рассказал о сроках и формате нового саммита Крымской платформы
22:15
Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
21:55
Российские террористы уже запустили против Украины почти 2 тыс. "шахедов", - Зеленский
21:54
"Ворскла" проиграла "Диле" и выбыла из Лиги конференций
21:54
"Дила" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляция матча украинцев в Лиге конференций
21:45
Эксклюзив
Почему дорожает горючее на украинских АЗС. Объяснение эксперта
21:45
Статус УБД по QR-коду: в Раде инициируют соответствующие изменения в закон
21:31
В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии
21:05
В ИГИЛ заявили о гибели своего лидера в стычке с группировкой Аль-Каиды
20:52
В Румынии провели поиски обломков российского дрона после атаки на Измаил
20:24
Зло очень жестокое: Папа Франциск извинился перед украинцами, что не может остановить войну
20:19
Польский министр заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
20:01
Тайсон согласился готовить экс-чемпиона UFC Нганну к бою с Фьюри
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV