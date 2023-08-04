Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 248 490 (+640) лиц ликвидировано

танков ‒ 4228 (+4)

боевых бронированных машин – 8249 (+15)

артиллерийских систем – 4911 (+19)

РСЗО – 704 (+0)

средств ПВО ‒ 466 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27)

крылатых ракет ‒ 1347 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20)

специальной техники ‒ 724 (+3)

Окончательные данные уточняются.

Генштаб: Оккупанты угрожают репрессиями персонала ЗАЭС, пытаются заставить получить паспорта РФ

"Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями", - об этом в утренней сводке 4 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в городе оккупационные войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах. Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ. Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Россия нанесла 57 авиационных ударов и совершила 29 обстрелов с РСЗО по Украине за прошедшие сутки

3 августа РФ нанесла удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Украинская противовоздушная оборона все 15 вражеских дронов уничтожила.

Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Около 40 боевых столкновений произошло на фронте: ситуация по направлениям

За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Двухлетней, Купянске и Кучеровке Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы россиян подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают Армию РФ в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

Враг нанес авиационные удары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Клищиевка, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

Артиллерийские обстрелы подверглись Степному, Ласточкину, Авдеевке, Первомайскому и Невельскому Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка.

Вражеская армия нанесла авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершила обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении кафиры нанесли авиационных ударов в районе Макаровки и села Ровнополь.

Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области.

Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков в Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили пункт управления захватчиков, 12 артсредств на огневых позициях и 2 средства ПВО

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 боеприпаса врага.