Оккупанты угрожают работникам аптек на Запорожье, которые отказываются давать лекарства с содержанием наркотических веществ
На временно оккупированной территории Запорожской области в случае отказа давать рашистам лекарства с содержанием наркотических веществ работники аптек получают угрозы
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Российские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей на временно оккупированных территориях Украины", – пишет ЦНС.
Сообщается, что на временно оккупированной территории Запорожской области были зафиксированы случаи, когда военные РФ угрожали расправой работникам аптек за отказ в лекарствах. Уточняется, что речь идет именно о медикаментах с содержанием наркотических веществ.
Фармацевты вызывают оккупационную полицию, однако та отказывается реагировать на вызовы, поскольку, как рассказывает подполье, сама боится российских военнослужащих.
- 15 июня стало известно, что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
- 18 июня Генштаб сообщил , что в Покровском на Запорожье, оккупанты минируют земельные участки местных жителей, которые отказались от российских паспортов и выехали на подконтрольную Украине территорию.
- 9 июля Центр нацсопротивления заявил, что захватчики на временно оккупированных территориях обещают деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта
- Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета, отметил , что остался последний месяц лета, а курортный сезон не состоялся в оккупированном Бердянске, никаких отдыхающих нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.72
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.08
- Актуальное
- Важное