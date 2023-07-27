Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Российские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей на временно оккупированных территориях Украины", – пишет ЦНС.

Сообщается, что на временно оккупированной территории Запорожской области были зафиксированы случаи, когда военные РФ угрожали расправой работникам аптек за отказ в лекарствах. Уточняется, что речь идет именно о медикаментах с содержанием наркотических веществ.

Фармацевты вызывают оккупационную полицию, однако та отказывается реагировать на вызовы, поскольку, как рассказывает подполье, сама боится российских военнослужащих.