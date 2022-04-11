Об этом написала Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.



"Рашистские СМИ распространяют заявление Эдуарда Басурина, одного из главарей так называемой народной милиции "ДНР", что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие", - написала украинская.



Она напомнила, что Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения, которую страна-оккупант ратифицировала в 1997 году, обязывает все государства никогда, ни при каких условиях не применять химическое оружие и не проводить каких-либо военных приготовлений к применению химического оружия. Его использование является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда.



Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть факты потенциального военного преступления РФ в Украине.



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