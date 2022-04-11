Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе, - Денисова
Представители "ДНР" открыто угрожают применить химическое оружие против украинских военных, защищающих "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом написала Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.
"Рашистские СМИ распространяют заявление Эдуарда Басурина, одного из главарей так называемой народной милиции "ДНР", что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие", - написала украинская.
Она напомнила, что Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения, которую страна-оккупант ратифицировала в 1997 году, обязывает все государства никогда, ни при каких условиях не применять химическое оружие и не проводить каких-либо военных приготовлений к применению химического оружия. Его использование является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда.
Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть факты потенциального военного преступления РФ в Украине.
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