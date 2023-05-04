Оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики принудительно паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты заявили, что все жители ТОТ в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители уплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав", – говорится в сообщении.
"При этом все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 на захваченных территориях, автоматически становятся "гражданами РФ", - добавили в ЦНС.
Там подчеркнули, что таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на захваченных землях, чтобы оправдать оккупацию региона.
- Ранее президент Владимир Путин подписал указ о возможности депортации украинцев за отказ принимать паспорта РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное