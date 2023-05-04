Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты заявили, что все жители ТОТ в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители уплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав", – говорится в сообщении.

"При этом все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 на захваченных территориях, автоматически становятся "гражданами РФ", - добавили в ЦНС.

Там подчеркнули, что таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на захваченных землях, чтобы оправдать оккупацию региона.