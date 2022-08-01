Оккупанты угнали баржу, которая перевозила арбузы из Херсона в Киев
Россияне украли знаменитую баржу, перевозившую продовольствие в столицу
Об этом сообщает местное издание Мост.
Баржу перегоняют предположительно в район Антоновского моста.
Баржа, на которой перевозили арбузы, принадлежит компании "Нибулон", владельцем которой был недавно погибший в результате российских обстрелов Алексей Вадатурский.
- 1 августа российские оккупанты захватили помещение Государственного аграрно-экономического университета в Херсоне.
- В Херсонской ОВА сообщили, что оккупанты ходят по домам местных и переодеваются в гражданское, чтобы сбежать с фронта.
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