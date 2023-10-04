Оккупанты углубляют порт Мариуполя: Андрющенко объяснил, для чего

Об этом в эфире " Радио Свобода " рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты планируют создать большой логистический хаб. Сейчас в порту оккупированного Мариуполя работает землесосный снаряд – это специальное судно технического флота, занимающегося дноуглублением. В результате в порт города могут начать заходить большие суда.

"И хуже всего в этой ситуации, снова возвращаясь к железной дороге и к этому кругу вокруг Азовского моря: железнодорожный путь, который они объединяют, эта ветвь – она же начинается в Мариуполе в порту. То есть фактически можно понять, какой большой логистический хаб от этого становится. То есть у нас есть море, у нас есть железная дорога, которая может заработать в ближайшее время. Если их не остановить сейчас каким-то эффективным путем, то по меньшей мере весной мы это увидим", – заявил Андрющенко.

Он отметил, что в 30 морских милях от Мариуполя есть порт в Ейске, откуда ходят большие грузовые корабли. Также есть порты в Ростове-на-Дону, оккупированных Керчи и Севастополе. Таким образом, россияне смогут доставлять грузы в течение одного светового дня, включая все загрузки и разгрузки, подчеркнул Андрющенко.