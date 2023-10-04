Оккупанты углубляют порт Мариуполя: Андрющенко объяснил, для чего
Россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда. Это нужно для лучшей логистики
Об этом в эфире " Радио Свобода " рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты планируют создать большой логистический хаб. Сейчас в порту оккупированного Мариуполя работает землесосный снаряд – это специальное судно технического флота, занимающегося дноуглублением. В результате в порт города могут начать заходить большие суда.
"И хуже всего в этой ситуации, снова возвращаясь к железной дороге и к этому кругу вокруг Азовского моря: железнодорожный путь, который они объединяют, эта ветвь – она же начинается в Мариуполе в порту. То есть фактически можно понять, какой большой логистический хаб от этого становится. То есть у нас есть море, у нас есть железная дорога, которая может заработать в ближайшее время. Если их не остановить сейчас каким-то эффективным путем, то по меньшей мере весной мы это увидим", – заявил Андрющенко.
Он отметил, что в 30 морских милях от Мариуполя есть порт в Ейске, откуда ходят большие грузовые корабли. Также есть порты в Ростове-на-Дону, оккупированных Керчи и Севастополе. Таким образом, россияне смогут доставлять грузы в течение одного светового дня, включая все загрузки и разгрузки, подчеркнул Андрющенко.
- В настоящее время оккупанты перерывают побережье Азовского моря , превращая его в линию обороны, и устанавливают по периметру ПВО.
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