Оккупанты удерживают в "зерновом коридоре" более 80 судов с украинским зерном, - Минагрополитики
Россияне задерживают более 80 судов, которые должны доставить украинское зерно в страны Европы и Азии в рамках "зерновой инициативы"
Об этом сообщает Минагрополитики .
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич отметил, что более 80 судов ждут от трех до пяти недель , чтобы пройти так называемую инспекцию. По словам чиновника, Украина неоднократно предлагала внести изменения в части работы инспекций, а именно увеличить количество команд, выполняющих подобные проверки и отменить инспекцию судов на "выход", поскольку они уже проверяются на "вход". Однако россияне на эти условия не согласны.
"Есть несколько инициатив, которые также объявлял президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь для нас важно, чтобы зерновая инициатива не продолжалась каждый раз на 4 месяца – для этого ее нужно сделать хотя бы на год, а в лучшем случае – бессрочно. Это также дало бы сигнал рынку и нашим аграриям, что они могут экспортировать свою продукцию", – сказал Дмитрасевич.
"Кроме того, мы предлагаем расширить географию зерновой инициативы на николаевские порты . Постоянные консультации по этим вопросам продолжаются", – добавил он.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
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