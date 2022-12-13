Об этом сообщает Минагрополитики .

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич отметил, что более 80 судов ждут от трех до пяти недель , чтобы пройти так называемую инспекцию. По словам чиновника, Украина неоднократно предлагала внести изменения в части работы инспекций, а именно увеличить количество команд, выполняющих подобные проверки и отменить инспекцию судов на "выход", поскольку они уже проверяются на "вход". Однако россияне на эти условия не согласны.

"Есть несколько инициатив, которые также объявлял президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь для нас важно, чтобы зерновая инициатива не продолжалась каждый раз на 4 месяца – для этого ее нужно сделать хотя бы на год, а в лучшем случае – бессрочно. Это также дало бы сигнал рынку и нашим аграриям, что они могут экспортировать свою продукцию", – сказал Дмитрасевич.

"Кроме того, мы предлагаем расширить географию зерновой инициативы на николаевские порты . Постоянные консультации по этим вопросам продолжаются", – добавил он.