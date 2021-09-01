Оккупанты удерживают политзаключенного из Крыма в камере с плесенью и психически нездоровым человеком, - Денисова
В оккупированном Крыму крымского татарина, имама Раифе Февзиева удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях
Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
Февзиева удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.
"В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии всего 6 спальных мест. Среди удерживаемых - человек с психическими расстройствами, представляющий угрозу жизни Февзиева и других сокамерников. Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении постоянная влажность и плесень на стенах" , - написала Денисова.По ее словам, такие условия и бездействие руководства СИЗО нарушают права Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважение к частной жизни,
Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять меры по восстановлению прав Февзиева.
- Напомним, ФСБ оккупантов приходила с обысками в 5 домов крымских татар в оккупированном Крыму.
- 5 крымских татар задержали российские оккупанты.
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