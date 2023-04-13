Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами в школу на Херсонщине: один человек погиб, один ранен
Днем 13 апреля российская оккупационная армия попала управляемыми авиабомбами в здание школы в селе Змеевка Бериславского района Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Согласно сообщению, в результате вражеской атаки находившийся в образовательном заведении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, ранен.
Кроме того, оккупанты днем обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина, который на тот момент находился в парке.
- За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 46 раз.
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