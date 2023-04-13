Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Согласно сообщению, в результате вражеской атаки находившийся в образовательном заведении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, ранен.

Кроме того, оккупанты днем обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина, который на тот момент находился в парке.