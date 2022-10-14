Оккупанты ударили ракетами вблизи Чугуева: есть пострадавший

Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Вчера вечером около 21:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие", - говорится в сообщении.

Также в Чугуевском районе четыре ракеты повредили инфраструктурную. В результате один человек получил ранения.

"В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал г. Купянск. Повреждены 3 магазина и торговый павильон, произошли пожары. Также из ствольной и реактивной артиллерии и минометов враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов", - добавляет Синегубов.

В течение суток госпитализированы с ранениями шесть человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще один подросток 16 лет.

За сутки спасатели обезвредили 702 взрывоопасных предмета.