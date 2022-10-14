Оккупанты ударили ракетами вблизи Чугуева: есть пострадавший
В сутки 13 октября российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Сообщается, что поврежденная инфраструктурная, произошло возгорание, есть пострадавшие
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Вчера вечером около 21:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие", - говорится в сообщении.
Также в Чугуевском районе четыре ракеты повредили инфраструктурную. В результате один человек получил ранения.
"В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал г. Купянск. Повреждены 3 магазина и торговый павильон, произошли пожары. Также из ствольной и реактивной артиллерии и минометов враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов", - добавляет Синегубов.
В течение суток госпитализированы с ранениями шесть человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще один подросток 16 лет.
За сутки спасатели обезвредили 702 взрывоопасных предмета.
- Накануне, 12 октября, россияне обстреляли четыре района Харьковщины, ранив двух мужчин – 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.
- В четверг, 13 октября, в результате обстрелов Россией Харьковской области двое подростков получили ранения.
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