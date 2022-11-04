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Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью: повреждена газовая труба

4 ноября, 2022 пятница
10:30
война с Россией

Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграммах .

"В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, который ликвидирован нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

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