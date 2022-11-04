Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью: повреждена газовая труба

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграммах .

"В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, который ликвидирован нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Городские власти сообщили, что вечером, 2 ноября, оккупанты атаковали пригород Запорожья. Военные заявили, что все вражеские "Шахеды", двигавшиеся в сторону города, уничтожены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb