Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью: повреждена газовая труба
Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграммах .
"В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, который ликвидирован нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.
- Городские власти сообщили, что вечером, 2 ноября, оккупанты атаковали пригород Запорожья. Военные заявили, что все вражеские "Шахеды", двигавшиеся в сторону города, уничтожены.
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