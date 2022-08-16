Оккупанты ударили ракетами по Житомирщине
Сегодня, 16 августа, в Житомирской области зафиксировали два попадания российских ракет
Об этом информирует в телеграмме глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко .
"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - пишет Бунечко.
В Житомирской области воздушную тревогу объявили в 12:58.
Предварительно известно, что ракеты оккупанты выпустили из Беларуси.
- 14 августа в Житомирской области гражданки РФ фотографировали военные объекты.
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