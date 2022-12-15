Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные общины. В многострадальном г.Орихов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета", - пишет глава области.

Сообщается, что в результате попаданий российских ракет ранены два работника местного КП "Водоканал", в том числе один из них в тяжелом состоянии.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – подчеркнул Старух.