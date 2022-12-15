Оккупанты ударили ракетами по Орехову в Запорожье, есть пострадавшие
В Орехове Запорожской области зафиксировали два попадания ракет с российского самолета. В результате обстрела пострадали два человека
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные общины. В многострадальном г.Орихов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета", - пишет глава области.
Сообщается, что в результате попаданий российских ракет ранены два работника местного КП "Водоканал", в том числе один из них в тяжелом состоянии.
В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – подчеркнул Старух.
- В ночь на 6 декабря российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате обстрела есть разрушение.
- 8 декабря за сутки в Запорожской области поступило 33 сообщения о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов.
- Также ВСУ нанесли удар по району сосредоточения захватчиков в Запорожской области, в результате чего 240 российских солдат получили ранения.
- Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета и волонтер, отметил , что благодаря ВСУ кафиры не приближаются к тем рубежам, из которых раньше они вели огонь системами С-300.
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