Оккупанты ударили ракетами по Одесчине: повреждены ангары с зерном и причал на Змеином
Россияне 7 июля нанесли 4 ракетных удара по Одесчине, повредив ангары с 35 тоннами зерна и причал на Змеином
Об этом сообщило ОК "Юг", передают местные власти Одесчины в телеграме.
"Враг дважды атаковал Одесчину. Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", - идется в заявлении.
По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не погиб.
На рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован 2 ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал.
- 3 июля депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, что Одесчина освобождена от российских кафиров после их бегства с острова Змеиный, и все, на что способны россияне, – это ракетные удары .
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