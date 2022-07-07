Об этом сообщило ОК "Юг", передают местные власти Одесчины в телеграме.

"Враг дважды атаковал Одесчину. Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", - идется в заявлении.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не погиб.

На рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован 2 ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал.

3 июля депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, что Одесчина освобождена от российских кафиров после их бегства с острова Змеиный, и все, на что способны россияне, – это ракетные удары .

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