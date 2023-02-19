Оккупанты ударили ракетами по Краматорску

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Он заявил, что две российские ракеты ударили по промышленному району города.

Пострадавших нет. Ударной волной в многоквартирном доме частично выбило окна.

"Россия продолжает уничтожать все на своем кровавом пути", – написал Гончаренко.

Сначала информация была на telegram-канале издания "Восточный Вариант".

Как отмечалось, после ударов в городе поднялся густой дым.