Оккупанты ударили ракетами по Краматорску
В воскресенье, 19 февраля, в Краматорске прогремели два взрыва
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Он заявил, что две российские ракеты ударили по промышленному району города.
Пострадавших нет. Ударной волной в многоквартирном доме частично выбило окна.
"Россия продолжает уничтожать все на своем кровавом пути", – написал Гончаренко.
Сначала информация была на telegram-канале издания "Восточный Вариант".
Как отмечалось, после ударов в городе поднялся густой дым.
- Утром 19 февраля россияне из артиллерии обстреляли село Бургунка в Херсонской области: снаряд попал во двор, погибла женщина и двое мужчин, ранены двое детей и двое взрослых.
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