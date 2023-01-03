Оккупанты ударили ракетами по Краматорску, есть раненый

Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

"Краматорск. Ракетный удар по городу", - пишет Тимошенко.

Сообщается, что пострадал работник бригады по ремонту электросетей, оказавшейся в эпицентре обстрела города во время работы.

Это подтвердил краматорский городской голова Александр Гончаренко .

"Бить ракетами по бригадам электриков, восстанавливающих свет в домах - это не вторая армия мира, это даже не армия второго мира. Это историческая стыд и слабость", - написал Гончаренко.

Подробную информацию уточняют.

Также 25 декабря 2022 года российские захватчики обстреляли промышленную зону Краматорска Донецкой области.

В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковлевка в Донецкой области, в результате чего ранены два человека.