Оккупанты ударили ракетами по Краматорску, есть раненый
Днем 3 января российские захватчики обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Сообщают о раненом работнике бригады по ремонту электросетей
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
"Краматорск. Ракетный удар по городу", - пишет Тимошенко.
Сообщается, что пострадал работник бригады по ремонту электросетей, оказавшейся в эпицентре обстрела города во время работы.
Это подтвердил краматорский городской голова Александр Гончаренко .
"Бить ракетами по бригадам электриков, восстанавливающих свет в домах - это не вторая армия мира, это даже не армия второго мира. Это историческая стыд и слабость", - написал Гончаренко.
Подробную информацию уточняют.
- Также 25 декабря 2022 года российские захватчики обстреляли промышленную зону Краматорска Донецкой области.
- В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковлевка в Донецкой области, в результате чего ранены два человека.
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