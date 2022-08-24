Оккупанты ударили ракетами по инфраструктурным объектам Запорожья
Ночью на 24 августа Россия нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграм, а также написали в горсовете.
"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах", - написал он.
Информация о пострадавших уточняется.
Жителей призвали придерживаться правил воздушной тревоги и неразглашения информации.
Как известно, взрывы в городе прогремели около 00:10, тревогу в области объявили в 00:15.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное