Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграм, а также написали в горсовете.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах", - написал он.

Информация о пострадавших уточняется.

Жителей призвали придерживаться правил воздушной тревоги и неразглашения информации.

Как известно, взрывы в городе прогремели около 00:10, тревогу в области объявили в 00:15.

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