Оккупанты ударили почти 30 снарядами по Марганцу и Никополю: два человека погибли, еще 9 ранены
Утром 23 сентября российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Сообщается о двух погибших и 9 раненых, трое из которых были извлечены из-под завалов
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. К утру ударили из "градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - написал Резниченко.
Рашисты накрыли огнем Никопольский район. В Марганце произошло возгорание дома, еще 8 домов повреждено, один разрушен полностью.
В результате два человека погибли - женщина и мужчина. Сообщается, что еще девять ранены. Троих из них достали спасатели из-под завалов.
"Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии", - добавляет Резниченко.
Также предварительно глава области пишет, что в Никополе повреждены 10 домов.
На месте работают спасатели и полиция.
Мэр Александр Саюк уточняет, что повреждены около 11 частных домов.
"Ночь у нас снова в тревогах, с обстрелами. На данный момент известно о повреждениях около 11 частных домов, без пострадавших, но информация еще уточняется", - написал мэр Никополя.
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