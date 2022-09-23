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Главная война с Россией Оккупанты ударили почти 30 снарядами по Марганцу и Никополю: два человека погибли, еще 9 ранены

Оккупанты ударили почти 30 снарядами по Марганцу и Никополю: два человека погибли, еще 9 ранены

23 сентября, 2022 пятница
08:24
война с Россией

Утром 23 сентября российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Сообщается о двух погибших и 9 раненых, трое из которых были извлечены из-под завалов

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. К утру ударили из "градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - написал Резниченко.

Рашисты накрыли огнем Никопольский район. В Марганце произошло возгорание дома, еще 8 домов повреждено, один разрушен полностью.

В результате два человека погибли - женщина и мужчина. Сообщается, что еще девять ранены. Троих из них достали спасатели из-под завалов.

"Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии", - добавляет Резниченко.

Также предварительно глава области пишет, что в Никополе повреждены 10 домов.

На месте работают спасатели и полиция.

Мэр Александр Саюк уточняет, что повреждены около 11 частных домов.

"Ночь у нас снова в тревогах, с обстрелами. На данный момент известно о повреждениях около 11 частных домов, без пострадавших, но информация еще уточняется", - написал мэр Никополя.

  • В ночь на 20 сентября россияне выпустили более 100 снарядов из артиллерии и "градов" по трем громадам Никопольского района. Масштабы разрушений выясняются.
  • На Днепропетровщине в ночь на 21 сентября россияне били по домам, детсаду, хлебокомбинату, магазинам, электролиниям и ранили мужчину.
  • Дмитрий Бычков, и. о. председателя Никопольского районного совета, сообщил , что жители Никополя днем работают на предприятиях, а по окончании рабочего времени выезжают в соседние города и села.
  • Днем 21 сентября российские захватчики попали в гражданскую инфраструктуру и сельхозпредприятие в Днепропетровской области.

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полиция
Днепропетровщина
Никополь
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