Оккупанты ударили по Змиевке на Херсонщине: ранены трое

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что обстрел Змиевки произошел днем. Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

В результате российской атаки ранения получила 54-летняя волонтер, а также 68-летняя жительница Змиевки. Обе женщины были доставлены в больницу.

Позже чиновник уточнил, что есть третий пострадавший.

"Стало известно еще об одном пострадавшем в результате российского удара по Змиевке. Это 53-летний волонтер, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги", - написал Прокудин.

По его данным, мужчина сейчас находится в больнице.