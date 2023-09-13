Оккупанты ударили по Змиевке на Херсонщине: ранены трое
В среду, 13 сентября, российские оккупанты атаковали населенный пункт Змиевка Херсонской области. От обстрела пострадали две женщины и мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что обстрел Змиевки произошел днем. Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.
В результате российской атаки ранения получила 54-летняя волонтер, а также 68-летняя жительница Змиевки. Обе женщины были доставлены в больницу.
Позже чиновник уточнил, что есть третий пострадавший.
"Стало известно еще об одном пострадавшем в результате российского удара по Змиевке. Это 53-летний волонтер, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги", - написал Прокудин.
По его данным, мужчина сейчас находится в больнице.
- Накануне российские террористы также нанесли удары по селу Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области. В результате обстрелов ранения получили трое местных жителей.
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