Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева, есть погибшие и раненые
В ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, известно о двух погибших и двух раненых людях
Об этом сообщают в телеграмм мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Ночью войска РФ ударили по жилому кварталу Николаева: разрушения получили все этажи дома.
"Пока известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию", - пишет Александр Сенкевич.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места вражеской атаки телеграмм.
"Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте... Россия не оставляет своей мерзкой тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", - утверждает Зеленский.
- Напомним, в ночь на 11 ноября враг гатив из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по трем общинам Никопольщины. Также известно, что из-за обстрелов Мировской сельской общины 10-летний ребенок получил оскольчатые ранения.
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