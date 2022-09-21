Об этом и телеграмме информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры", - написал Старух.

Подробную информацию сообщат впоследствии.

Сигнал воздушной тревоги в регионе начался в 13.05, отбой был в 14.18.

Ночью 19 сентября оккупанты обстреляли областной центр в Запорожье, а также попали в одно из сел.

В Запорожье 20 сентября российские захватчики разрушили 23 гражданских объекта в 17 населенных пунктах.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

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