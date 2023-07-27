Оккупанты ударили по Запорожью
Российская оккупационная армия в четверг, 27 июля, ударила по областному центру Запорожской области, продолжается ликвидация последствий обстрела
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Он отметил, что россияне ударили по Запорожью, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара. Пока информации о пострадавших нет.
- В ночь на 27 июля РФ обстреляла поселок в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина, четыре человека получили ранения.
- 27 июля российская армия обстреляла село Одрадокаменка Херсонской области, один человек получил ранения.
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