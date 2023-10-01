Оккупанты ударили по центру Вовчанска: погиб гражданский
Утром воскресенья, 1 октября, российские оккупанты обстреляли из артиллерии центр города Вовчанск Харьковской области, в результате чего погиб гражданский мужчина
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
Отмечается, что вражеские обстрелы города произошли около 11:00.
В результате полученных ранений на месте погиб 63-летний мужчина. Во время обстрела он проезжал мимо центральной площади на велосипеде.
Как добавили в Министерстве внутренних дел, под вражеским ударом оказалась центральная площадь Вовчанска.
Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Обстрелы регионов Украины 1 октября: что известно
Вечером и в ночь на 1 октября РФ совершила комбинированную воздушную атаку Украины. Вражеские цели зафиксированы во многих регионах.
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошли попадания по гражданской инфраструктуре. В Умани Черкасской области россияне ударили по промышленной инфраструктуре, в результате чего там возникли пожары на складах с зерном. Также стало известно о раненом мужчине.
Приблизительно в 01:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Харьков - зафиксированы прилеты 3 ракет С-300 по территории гражданского предприятия, там произошел пожар.
Также около 04:00 армия РФ обстреляла деревню Станислав Херсонской области. Там пострадали двое мужчин, которых доставили в больницу. Информация о разрушениях устанавливается.
Кроме того, в 01:15 удары вражескими дронами зафиксированы за пределами населенного пункта Николаевской области. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор.
О взрывах также сообщали на Запорожье, а в Одесской области объявили опасность атаки "шахедов". Всего ночью 1 октября Воздушные силы вместе с ПВО уничтожили над Украиной в небе 16 из 30 выпущенных российских ударных беспилотников.
Утром стало известно, что оккупанты ночью ударили по селу Кондратовка в Дружковской громаде Донецкой области. От российских обстрелов пострадала семья из четырех человек, в том числе 16-летний сын. Кроме того, Россия атаковала пограничный город Дружба на Сумщине, в результате чего была ранена местная жительница.
Под утро российские террористы запустили "шахеды" на территорию Донетчины и попали в дом в городе Лиман. В результате вражеской атаки погибли и ранены
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