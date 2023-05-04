Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В ночь с 3 на 4 мая в результате обстрелов в очередной раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго... В результате атаки было повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что человеческих жертв нет.

В свою очередь прессслужба Минэнерго уточнила, что обстрелянная теплоэлектростанция расположена в Донецкой области. Кроме нее, под обстрелы попали воздушные линии электропередачи.

"По состоянию на утро бытовые потребители заживлены, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк", - говорится в сообщении ведомства.

Также перебои со светом находятся у части потребителей в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.