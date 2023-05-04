Оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области и обесточили две шахты в Торецке
В ночь на 4 мая российские оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области. Известно, что обесточенными по состоянию на утро остаются две шахты в Торецке
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"В ночь с 3 на 4 мая в результате обстрелов в очередной раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго... В результате атаки было повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что человеческих жертв нет.
В свою очередь прессслужба Минэнерго уточнила, что обстрелянная теплоэлектростанция расположена в Донецкой области. Кроме нее, под обстрелы попали воздушные линии электропередачи.
"По состоянию на утро бытовые потребители заживлены, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк", - говорится в сообщении ведомства.
Также перебои со светом находятся у части потребителей в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
- Оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину в ночь на 4 мая.
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