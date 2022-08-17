Оккупанты ударили по Слободскому району Харькова
Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Сегодня около 5 утра Штаб обороны зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода. Одна из ракет ударила в пределах Слободского района Харькова", - говорится в сообщении.
Вчера, 16 августа, рашисты несколько раз обстреливали Салтовский район из реактивных систем залпового огня. Повреждены многоэтажки и критическая транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.
В области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам.
После девяти часов вечера в Чугуевском районе в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства. А ближе к полуночи гараж и авто занялись от снарядов в Золочевской общине. Также повреждены дома.
"Предварительно днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили", - пишет Синегубов.
Сообщается, что в Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, его состояние - среднее.
В Изюмском районе в результате российских ударов повреждена критическая инфраструктура, загорелась трава.
"На линии столкновения продолжаются интенсивные боевые действия. Враг пытается наступать неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки. Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потери. Бои на этом участке продолжаются. В районе Лебяжьего оккупанты дистанционно проходят местность" области.
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