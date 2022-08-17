Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Сегодня около 5 утра Штаб обороны зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода. Одна из ракет ударила в пределах Слободского района Харькова", - говорится в сообщении.

Вчера, 16 августа, рашисты несколько раз обстреливали Салтовский район из реактивных систем залпового огня. Повреждены многоэтажки и критическая транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

В области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам.

После девяти часов вечера в Чугуевском районе в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства. А ближе к полуночи гараж и авто занялись от снарядов в Золочевской общине. Также повреждены дома.

"Предварительно днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили", - пишет Синегубов.

Сообщается, что в Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, его состояние - среднее.

В Изюмском районе в результате российских ударов повреждена критическая инфраструктура, загорелась трава.

"На линии столкновения продолжаются интенсивные боевые действия. Враг пытается наступать неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки. Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потери. Бои на этом участке продолжаются. В районе Лебяжьего оккупанты дистанционно проходят местность" области.

15 августа кафиры обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек.

Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

16 августа, российские оккупанты нанесли удары по Харькову.

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