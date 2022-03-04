Оккупанты ударили по школе в Житомире: здание разрушено, идут спасательные работы
Утром 4 марта российские захватчики нанесли удар по школе №25 в Житомире
Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Сухомлин.
"Только что был нанесен ракетный, бомбовый - сейчас все равно - по 25-й школе. По жертвам и пострадавшим чуть позже. Фактически половина школы разрушена, идут спасательные работы. Дальше дам следующую информацию. Спасибо", - сказал Сухомлин.
В то же время ГСЧС сообщает в Telegram, что, по предварительным данным, погибших в результате удара не было.
"В 09:35 поступила информация, что в г. Житомир в результате обстрела и попадания боеприпаса в здание школы по ул. Малая Бердичевская произошло разрушение в здании без последующего горения. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек. От ГСЧС привлечены 40 человек и 5 ед. техники", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее россияне совершили авиаудар по Житомиру, в результате чего погибли и получили ранения люди и был поврежден роддом.
- Кроме того, Россия обстреляла блокпост на Житомирщине, в результате чего четыре человека погибли.
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