Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Оккупанты в очередной раз покрыли огнем Херсон. Попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы", - говорится в сообщении.

В учебном заведении повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы. Люди не пострадали.