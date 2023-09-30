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Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА

30 сентября, 2023 суббота
10:56
Война с Россией

Российские террористы в субботу, 30 сентября, атаковали Херсон. Захватчики ударили по учебному заведению, повреждены помещения старшей и начальной школы

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Оккупанты в очередной раз покрыли огнем Херсон. Попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы", - говорится в сообщении.

В учебном заведении повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы. Люди не пострадали.

  • Днем 29 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудары по Херсонщине: в Херсоне разрушено заведение общепита.
російська армія
Херсон
ракетний удар
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