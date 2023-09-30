Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА
Российские террористы в субботу, 30 сентября, атаковали Херсон. Захватчики ударили по учебному заведению, повреждены помещения старшей и начальной школы
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Оккупанты в очередной раз покрыли огнем Херсон. Попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы", - говорится в сообщении.
В учебном заведении повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы. Люди не пострадали.
- Днем 29 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудары по Херсонщине: в Херсоне разрушено заведение общепита.
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