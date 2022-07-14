Оккупанты ударили по окрестностям Никополя, - РВА
Вечером 14 июля российские захватчики обстреляли окрестности Никополя Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал Евтушенко.
Руководитель РВА отметил опасность повторных атак, прежде всего в районе Каховского водохранилища.
"Есть риск повторных обстрелов. Остаемся дома (используем правило двух стен) или в укрытиях. Информация актуальна, в первую очередь, для территорий, расположенных на берегу Каховского водохранилища", - написал Евтушенко.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по гражданским объектам в Виннице. По состоянию на 20:00 было известно о 23 погибших в результате ракетного удара, из которых трое – дети.
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