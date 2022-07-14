Оккупанты ударили по окрестностям Никополя, - РВА

Об этом сообщил в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал Евтушенко.

Руководитель РВА отметил опасность повторных атак, прежде всего в районе Каховского водохранилища.

"Есть риск повторных обстрелов. Остаемся дома (используем правило двух стен) или в укрытиях. Информация актуальна, в первую очередь, для территорий, расположенных на берегу Каховского водохранилища", - написал Евтушенко.

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