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Оккупанты ударили по Одрадокаменке на Херсонщине: ранена пожилая женщина

23 июля, 2023 воскресенье
20:48
Война с Россией

Российские террористы в очередной раз атаковали Херсонскую область. В воскресенье, 23 июля, оккупанты ударили по Одрадокаменке. В результате атаки пострадала пожилая женщина

Об этом пишет Херсонская ОВА.

Отмечается, что оккупанты попали по жилой застройке. Из-за обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

По информации от ОВА, пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

  • В течение суток 22 июля оккупанты выпустили по Херсонщине 332 снаряда, было зафиксировано 59 обстрелов из артиллерии, минометов, "градов", авиации, танков, БМП и беспилотников.
Украина
Россия
терроризм
Херсонщина
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