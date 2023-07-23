Оккупанты ударили по Одрадокаменке на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Российские террористы в очередной раз атаковали Херсонскую область. В воскресенье, 23 июля, оккупанты ударили по Одрадокаменке. В результате атаки пострадала пожилая женщина
Об этом пишет Херсонская ОВА.
Отмечается, что оккупанты попали по жилой застройке. Из-за обстрела ранения получила 70-летняя женщина.
По информации от ОВА, пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.
- В течение суток 22 июля оккупанты выпустили по Херсонщине 332 снаряда, было зафиксировано 59 обстрелов из артиллерии, минометов, "градов", авиации, танков, БМП и беспилотников.
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