Оккупанты ударили по одному из районов Харькова
Во вторник, 12 июля, оккупанты снова обстреляли Харьков
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Рашисты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.
Синегубов призвал харьковчан находиться в укрытиях и не выходить на улицы города без надобности.
- Харьков будет постоянно под обстрелами даже после освобождения области, ведь будет работать ствольная артиллерия, – депутат облсовета.
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