Оккупанты ударили по одному из районов Харькова

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Рашисты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

Синегубов призвал харьковчан находиться в укрытиях и не выходить на улицы города без надобности.

Харьков будет постоянно под обстрелами даже после освобождения области, ведь будет работать ствольная артиллерия, – депутат облсовета.

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