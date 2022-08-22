Оккупанты ударили по Одесчине ракетой Х-59. Предварительно, без пострадавших
Утром 22 августа российские военные обстреляли ракетой Х-59 гражданскую инфраструктуру Одесчины, пострадавших нет
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме.
Как говорится в сообщении, утром 22 августа российские военные обстреляли ракетой Х-59 гражданскую инфраструктуру Одесской области.
"На Одесчине утром враг нанес удар по одному из объектов инфраструктуры региона. Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35 с направления Черного моря", - пишет Назаров.
По текущей информации, пострадавших нет.
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