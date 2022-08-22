Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме.

Как говорится в сообщении, утром 22 августа российские военные обстреляли ракетой Х-59 гражданскую инфраструктуру Одесской области.

"На Одесчине утром враг нанес удар по одному из объектов инфраструктуры региона. Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35 с направления Черного моря", - пишет Назаров.

По текущей информации, пострадавших нет.

21 августа на побережье у Одессы были обезврежены две дрейфующие морские мины.

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