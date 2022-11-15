Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Ривном
Во вторник, 15 ноября, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Ривне, некоторые части города остались без света
Об этом сообщил городской голова Ривне Александр Третяк.
В 16:18 стало известно о попадании вражеской ракеты в объект критической инфраструктуры Ривного. В результате удара некоторые части города остались без электроэнергии.
Ранее, в 14:56 в городе была зафиксирована работа ПВО.
- В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы, в результате которых повреждены три жилых дома.
- Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов, а в части Житомира в результате обстрелов исчез свет.
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