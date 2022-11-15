Об этом сообщил городской голова Ривне Александр Третяк.

В 16:18 стало известно о попадании вражеской ракеты в объект критической инфраструктуры Ривного. В результате удара некоторые части города остались без электроэнергии.

Ранее, в 14:56 в городе была зафиксирована работа ПВО.

В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы, в результате которых повреждены три жилых дома.

Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов, а в части Житомира в результате обстрелов исчез свет.

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