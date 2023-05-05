Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм.

"Под огнем вражеской артиллерии снова был Никополь. Из-за обстрела в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка, линия электропередачи и два газопровода. Обошлось без погибших и пострадавших", - проинформировал глава Днепропетровской ОВА.

Сергей Лысак добавил, что этой ночью на Днепропетровщине военными из Воздушного командования "Восток" были сбиты два российских беспилотника.