Оккупанты ударили по Никополю: повреждены 10 частных домов, линия электропередачи, два газопровода
В ночь на 5 мая российские войска артиллерией обстреляли Никополь, в результате повреждены дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм.
"Под огнем вражеской артиллерии снова был Никополь. Из-за обстрела в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка, линия электропередачи и два газопровода. Обошлось без погибших и пострадавших", - проинформировал глава Днепропетровской ОВА.
Сергей Лысак добавил, что этой ночью на Днепропетровщине военными из Воздушного командования "Восток" были сбиты два российских беспилотника.
- В ночь на 2 мая российская оккупационная армия ударила по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.
- 4 мая российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА. В результате пострадал мужчина, есть повреждения
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