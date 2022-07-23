Оккупанты ударили по Николаеву шестью ракетами C-300
В субботу, 23 июля, российские оккупанты выпустили Николаеву шесть ракет C-300 и попали в территорию склада и по окрестностям города
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в telegram .
По его словам, утром, 23 июля, около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300.
"В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал Ким.
- В ночь на 23 июля в Николаеве были слышны мощные взрывы .
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