Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в telegram .

По его словам, утром, 23 июля, около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300.

"В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал Ким.

В ночь на 23 июля в Николаеве были слышны мощные взрывы .

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