Оккупанты ударили по Криворожской ТЭС, обстрел анонсировали накануне

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он также отметил, что рашисты выпустили по Днепропетровщине 6 ракет, 4 из которых были сбиты силами ПВО. Три крылатых ракеты морского базирования "Калибр" сбили над Синельниковским районом, еще одну - над Днепром. Две вражеские ракеты попали по областному центру."Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия, там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий. В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят аварийно- спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей", – написал Лукашук.

Кроме ракетных обстрелов, оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке, а также ударили по территории Криворожской ТЭС.