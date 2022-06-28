Оккупанты ударили по Криворожской ТЭС, обстрел анонсировали накануне
Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской тепловой электростанции – одной из самых крупных ТЭС в Украине. Последствия обстрелов выясняются
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Он также отметил, что рашисты выпустили по Днепропетровщине 6 ракет, 4 из которых были сбиты силами ПВО. Три крылатых ракеты морского базирования "Калибр" сбили над Синельниковским районом, еще одну - над Днепром. Две вражеские ракеты попали по областному центру.
"Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия, там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий. В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят аварийно- спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей", – написал Лукашук.
Кроме ракетных обстрелов, оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке, а также ударили по территории Криворожской ТЭС.
- Напомним, 27 июня министерство обороны РФ анонсировало взрыв или обстрел Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области. Там заявили, что якобы ВСУ готовят провокацию - "взорвать теплоэлектростанцию и обвинить в этом Россию".
- Компания ДТЭК, являющаяся владельцем станции, отреагировала на заявление рашистов. Они назвали заявления должностных лиц страны-агрессора оправданием очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками, и заверили, что никакого вооружения на территории предприятия нет, а на станции присутствуют только работники ТЭС.
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