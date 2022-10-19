Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в телеграмме.

"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробную информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - написал он.

Согласно информации, сейчас на месте работают энергетики. Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды.

В ночь на 11 октября оккупанты били по трем районам Днепропетровской области из "градов", "ураганов", "торнадо-с" и тяжелой артиллерии.

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