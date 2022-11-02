Об этом заявили представители городских властей обоих населенных пунктов.

По обновленной информации, дрон-камикадзе попал в объект критической инфраструктуры Кривого Рога. Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщает, что разрушения значительны, несколько районов города без света и воды. Потери уточняются.

Начальник ОВА Вилкул в 22:21 сообщил о попадании дроном-камикадзе "Шахид" по городу. Глава ОВА подчеркнул ничего не излагать и не комментировать в сети.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в 21:18 также сообщил , что над городом были слышны звуки дронов-камикадзе.

2 ноября Россия атаковала пригород Запорожья, ВСУ уничтожили все летевшие в направлении города дроны.

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