Оккупанты ударили по Кривому Рогу "Шахидом", вражеские дроны также слышали над Никопольским районом
В среду, 2 ноября, оккупанты атаковали дроном-камикадзе Кривой Рог, о звуках "Шахидов" также сообщают в Никополе.
Об этом заявили представители городских властей обоих населенных пунктов.
По обновленной информации, дрон-камикадзе попал в объект критической инфраструктуры Кривого Рога. Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщает, что разрушения значительны, несколько районов города без света и воды. Потери уточняются.
Начальник ОВА Вилкул в 22:21 сообщил о попадании дроном-камикадзе "Шахид" по городу. Глава ОВА подчеркнул ничего не излагать и не комментировать в сети.
Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в 21:18 также сообщил , что над городом были слышны звуки дронов-камикадзе.
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