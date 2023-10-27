Оккупанты ударили по Херсону и области: есть погибший и пострадавший
В пятницу, 27 октября, российские террористы атаковали город Херсон и пгт Зеленовка Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один получил ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что российские боевики попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов.
Известно, что во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. В настоящее время личность жертвы устанавливается.
Кроме этого, россияне ударили по центру Херсона. Из-за вражеского удара пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести.
- Российская оккупационная армия в четверг, 26 октября, сбросила четыре авиабомба на село Тягинка Херсонской области, в результате чего погиб мужчина.
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