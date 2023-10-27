Оккупанты ударили по Херсону и области: есть погибший и пострадавший

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что российские боевики попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов.

Известно, что во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. В настоящее время личность жертвы устанавливается.

Кроме этого, россияне ударили по центру Херсона. Из-за вражеского удара пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести.