Оккупанты ударили по Харькову, погиб человек, - мэр
Около 11 часов, 8 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один человек погиб, еще один пострадал
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - говорится в сообщении.
Городской глава Харькова Игорь Терехов пишет, что один человек погиб: "Вышел из дома и попал под обстрел".
Также известно еще об одном мирном жителе, который пострадал в результате обстрелов рашистов в Шевченковском районе Харькова.
"В результате утренних обстрелов 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Информация обновляется", - добавил Синегубов.
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