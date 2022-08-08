Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - говорится в сообщении.

Городской глава Харькова Игорь Терехов пишет, что один человек погиб: "Вышел из дома и попал под обстрел".

Также известно еще об одном мирном жителе, который пострадал в результате обстрелов рашистов в Шевченковском районе Харькова.

"В результате утренних обстрелов 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Информация обновляется", - добавил Синегубов.

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