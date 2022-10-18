Оккупанты ударили по Харькову: через пять минут две серии взрывов
Утром 18 октября российские захватчики обстреляли Харьков
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.
"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.
"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города", - написал мэр города Игорь Терехов в телеграмм.
- 10 октября в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью.
- Около полудня 13 октября российские кафиры выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них не долетев самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде.
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