Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.

"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города", - написал мэр города Игорь Терехов в телеграмм.

10 октября в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью.

Около полудня 13 октября российские кафиры выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них не долетев самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb