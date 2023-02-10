Оккупанты ударили по Харьковщине: зафиксировано около 10 взрывов, есть перебои с электроэнергией
Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Харьковщины, зафиксировано около 10 взрывов
Об этом сообщил глава харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах .
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.
"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил он.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил вероятность наступления российских оккупантов в Харьковской или Запорожской областях.
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