Оккупанты ударили по Харьковщине: в Волчанске ранили гражданского, в Ковшаровке авиабомбой повредили многоэтажку
Во вторник, 30 мая, около 15:00 российские оккупанты ударили по Ковшаровке Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.
По предварительным данным, захватчики применили управляемую авиабомбу ФАБ-250, повредив многоэтажку.
Также в этот же день россияне в очередной раз обстреляли Волчанск, по предварительной информации, из минометов. В результате обстрела повреждены жилые дома, ранен 72-летний местный житель.
Накануне, 29 мая, захватчики ударили по Кишваровке ракетой "Искандер" . В результате удара получили ранения женщины 73, 85 и 90 лет, пострадали беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.
Кроме того, 29 мая оккупанты обстреляли Глушковку Купянского района, ранив 60-летнюю женщину.
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