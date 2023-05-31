Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

По предварительным данным, захватчики применили управляемую авиабомбу ФАБ-250, повредив многоэтажку.

Также в этот же день россияне в очередной раз обстреляли Волчанск, по предварительной информации, из минометов. В результате обстрела повреждены жилые дома, ранен 72-летний местный житель.

Накануне, 29 мая, захватчики ударили по Кишваровке ракетой "Искандер" . В результате удара получили ранения женщины 73, 85 и 90 лет, пострадали беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.

Кроме того, 29 мая оккупанты обстреляли Глушковку Купянского района, ранив 60-летнюю женщину.