Оккупанты ударили по Гуляйполю на Запорожье: ранены две женщины

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг ударил артиллерией по гражданскому сектору: разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. В настоящее время двум женщинам 47 и 62 лет, которых извлекли из-под завалов, оказывается медицинская помощь", - написал он.



Чиновник отметил, что сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий удара.