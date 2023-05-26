Оккупанты ударили по Гуляйполю на Запорожье: ранены две женщины
Днем 26 мая российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Гуляйполе Запорожской области, в результате чего получили ранения две женщины
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг ударил артиллерией по гражданскому сектору: разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. В настоящее время двум женщинам 47 и 62 лет, которых извлекли из-под завалов, оказывается медицинская помощь", - написал он.
Чиновник отметил, что сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий удара.
- Днем 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре.
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