Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

"Оккупанты подло целились в заведение, где оказывают помощь пожилым людям", - говорится в сообщении.

Янушевич отметил, что заведение расположено в селе Степановка. Теперь в центре разрушены ворота, выбиты окна и двери. Также повреждены крыша и крыльцо.

16 декабря российская армия 27 раз обстреливала территорию Херсона и утром 17 декабря нанесла по городу очередной удар.