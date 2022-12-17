Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине
В субботу, 17 декабря, российская армия нанесла удар по херсонскому заведению, в котором оказывают помощь пожилым людям
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
"Оккупанты подло целились в заведение, где оказывают помощь пожилым людям", - говорится в сообщении.
Янушевич отметил, что заведение расположено в селе Степановка. Теперь в центре разрушены ворота, выбиты окна и двери. Также повреждены крыша и крыльцо.
- 16 декабря российская армия 27 раз обстреливала территорию Херсона и утром 17 декабря нанесла по городу очередной удар.
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