Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .

Около 00:00 оккупанты стали бить по промзоне, а потом самому городу и не прекратили обстрел утром. Известно о повреждениях одних из подстанций и здания исполнительного комитета городского совета.

Информация о пострадавших гражданских не поступала.

Мэр призвал горожан к стабилизации ситуации находиться дома и соблюдать правила двух стен.

По состоянию на 9 октября во временно оккупированном Энергодаре третий день не было света . Обострилась ситуация с питьевой водой, людям пришлось готовить еду на кострах.

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