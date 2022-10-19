Оккупанты ударили по Энергодару: повреждено админздание, город частично без света и воды
В Энергодаре Запорожской области в ночь на 19 октября россияне обстреляли админздание и подстанцию, оставив часть города без света и воды
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
Около 00:00 оккупанты стали бить по промзоне, а потом самому городу и не прекратили обстрел утром. Известно о повреждениях одних из подстанций и здания исполнительного комитета городского совета.
Информация о пострадавших гражданских не поступала.
Мэр призвал горожан к стабилизации ситуации находиться дома и соблюдать правила двух стен.
- По состоянию на 9 октября во временно оккупированном Энергодаре третий день не было света . Обострилась ситуация с питьевой водой, людям пришлось готовить еду на кострах.
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