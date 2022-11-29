Оккупанты ударили по Донетчине из "градов", есть погибший
Оккупанты ударили по Лиману, что в Донецкой области, один человек погиб, трое ранены
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграмме .
Он отметил, что россияне нанесли удар с РСЗО "Град" по жилому сектору, в результате чего один человек пострадал, еще трое ранены. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.
- 29 ноября украинские силы отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов Луганщины и Донбасса.
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