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Главная война с Россией Оккупанты ударили по Донетчине из "градов", есть погибший

Оккупанты ударили по Донетчине из "градов", есть погибший

29 ноября, 2022 вторник
13:59
война с Россией

Оккупанты ударили по Лиману, что в Донецкой области, один человек погиб, трое ранены

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграмме .

Он отметил, что россияне нанесли удар с РСЗО "Град" по жилому сектору, в результате чего один человек пострадал, еще трое ранены. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

  • 29 ноября украинские силы отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов Луганщины и Донбасса.

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Донетчина
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